Wie kann es sein, dass sexualisierte Deepfakes bis heute legal sind? Wie kann es sein, dass es nach deutschem Recht noch immer erlaubt ist, eine bekannte Person wie die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes mithilfe eines Computerprogramms „auszuziehen“ und dann ihr Bild in eine sexualisierte oder sogar pornografische Videosequenz einzupassen, die am Ende im weltweiten Netz landet?
Sexuelle Gewalt im InternetWarum kann man rechtlich (noch) nichts gegen Deepfakes tun?
Lesezeit: 4 Min.
Der Fall von Collien Fernandes macht deutlich, welche Lücke im deutschen Recht herrscht: Der Schutz vor digitaler Manipulation von Frauen ist mangelhaft. Was sich nun ändern könnte.
Von Ronen Steinke
Collien Fernandes und Christian Ulmen:Der Feind im eigenen Bett
In den sozialen Medien tauschen Frauen nach der „Spiegel“-Recherche zu den Vorwürfen von Collien Fernandes ihre Wut über die Geschlechterverhältnisse aus. Zur Bitterkeit und der Frage, wie aus ihr etwas erwachsen könnte.
Lesen Sie mehr zum Thema