Wie kann es sein, dass sexualisierte Deepfakes bis heute legal sind? Wie kann es sein, dass es nach deutschem Recht noch immer erlaubt ist, eine bekannte Person wie die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes mithilfe eines Computerprogramms „auszuziehen“ und dann ihr Bild in eine sexualisierte oder sogar pornografische Videosequenz einzupassen, die am Ende im weltweiten Netz landet?