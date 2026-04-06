Die Studie trägt den Titel „Bridging the divide“, also den Graben überwinden. Vorgelegt wurde sie von Forschenden der Universitäten Hamburg und Augsburg. Einer von ihnen ist Steffen Moritz, 56, der am Universitätsklinikum Eppendorf den Forschungsbereich Neuropsychologie und Psychotherapie leitet.
Studie zu Anhängern von AfD und Grüne„Bei den meisten unserer Probanden konnten wir Feindseligkeiten und Hass reduzieren“
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Mit einer Methode zur Behandlung von Schizophrenie will Steffen Moritz helfen, Gräben zwischen verfeindeten politischen Lagern zu überwinden. Was Wahn und politische Überzeugungen gemein haben – und welche Rolle die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt spielt.
Interview von Jana Stegemann, Hamburg
Debatte:Widersprechen, nicht wegducken
Die digitale Debatte ist „kaputt“: In „Feindbild Frau“ zeigt Ingrid Brodnig die Dynamiken von Hass und Gewalt auf, denen Politikerinnen im Netz ausgesetzt sind – und Wege, sich zu wehren.
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