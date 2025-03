Für Debatten sorgt vor allem, dass Union, SPD und Grüne bei der Reform auch die „Klimaneutralität bis 2045“ im Grundgesetz verankern wollen. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki nannte dies in den sozialen Medien „schlichtweg Wahnsinn“. Kubicki sprach von einer „wirtschaftsfeindlichen Überambition“. Die Europäische Union will erst fünf Jahre später klimaneutral sein. Allerdings entsteht mit der Grundgesetzreform kein neues, einklagbares Staatsziel. Geregelt wird lediglich, dass die Mittel aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Infrastruktur auch für den Klimaschutz verwendet werden können.

Die Grünen verbuchen den Kompromiss als klaren Erfolg

Die Grünen verbuchen den Kompromiss in jedem Fall bereits als klaren Erfolg. „Wir haben als Grüne die Regierungspläne von Union und SPD maßgeblich verändert“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Sonntag der Süddeutschen Zeitung. „Die Einigung bedeutet, dass Klimaschutz nicht zur Nebensache degradiert wird.“ Die Grünen fordern von der wahrscheinlichen schwarz-roten Regierungskoalition zudem ein Festhalten an Reformen und Klimapolitik. „Wir erwarten, dass notwendige Reformen der letzten Jahre nicht rückabgewickelt werden“, sagte Haßelmann. „Sie müssen weitergehen.“ Im Wahlkampf hatte Merz angekündigt, Vorhaben wie das Heizungsgesetz zurückzunehmen.

Die geplanten Gesetzesänderungen ermöglichen neue Schulden in einer Dimension, die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Die künftige schwarz-rote Regierung, der die Grünen nicht angehören werden, will die im Grundgesetz verankerte Schuldengrenze für Verteidigung, Zivilschutz, die Nachrichtendienste, Cybersicherheit und Militärhilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten lockern. Zudem soll ein Ausgabentopf von bis zu 500 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz aufgelegt werden.

Für die weitreichenden Pläne ist eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Für diese braucht es eine Zweidrittelmehrheit, die nur mit den Stimmen der Grünen zu erreichen ist. In zähen Verhandlungen hatten die Grünen erreicht, dass gemäß dem neuen Gesetzentwurf 100 Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert werden und das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 aufgenommen wird. An diesem Dienstag soll im Bundestag über das Gesetz abgestimmt werden. Im Bundesrat, der ebenfalls zustimmen muss, ist das Votum für den kommenden Freitag geplant.

Die sechs Ja-Stimmen aus Bayern sind in Gefahr, weil die Freien Wähler nicht zustimmen wollen

Vor allem in der Länderkammer ist die Zweidrittelmehrheit bislang nicht sicher. Hinter den Kulissen läuft in einigen Bundesländern ein hartes Ringen um die Zustimmung zum Milliarden-Schuldenpaket. So soll sich am Montagnachmittag in Bayern der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern treffen, um über das Abstimmungsverhalten zu beraten. Die sechs Ja-Stimmen aus Bayern sind in Gefahr, weil die Freien Wähler dem Paket nicht zustimmen wollen. In der Länderkammer sind 46 der 69 Stimmen nötig, um die Reform zu beschließen. Die Landesregierungen, an denen allein Union, SPD und Grüne beteiligt sind, kommen aber nur auf 41 Stimmen. Mit den Stimmen aus Bayern und der Koalition von CSU und Freien Wählern würde die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht.

CDU-Chef Merz erhöhte deshalb spürbar den Druck auf CSU-Chef Markus Söder. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch in Bayern alle Beteiligten um ihre Verantwortung wissen“, sagt er der Bild am Sonntag. Merz wehrte sich auch gegen Kritik an seinem Vorgehen. Er nehme den Vorwurf des Wahlbetrugs ernst, halte ihn aber für nicht gerechtfertigt. Merz bezieht sich darauf, dass ihm teils auch aus den eigenen Reihen vorgeworfen wird, bis zur Bundestagswahl eine Lockerung der Schuldenbremse abgelehnt zu haben.

Tatsächlich hatte er beim SZ-Wirtschaftsgipfel im vergangenen November signalisiert, zu einer Reform der Schuldenbremse bereit zu sein, wenn das wichtig für Investitionen und Fortschritt sei. Merz argumentiert nun, dass Deutschland auch durch das zunehmend isolationistische Handeln des US-Präsidenten Donald Trump zum Handeln gezwungen sei. Man müsse sich darauf einstellen, künftig womöglich ohne den Schutz der USA zurechtzukommen.