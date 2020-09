Von Sabrina Ebitsch und Peter Lindner

Die Sondersituation ist zum Normalzustand geworden. Mund-Nasen-Schutz als tägliches Accessoire, 1,5 Meter Abstand als verinnerlichte Pflicht, Zoom statt persönlicher Treffen. Zugleich sind Masken zum Stoff des Anstoßes geworden. Der Zorn mancher Bürger entzündet sich an diversen Regeln des neuen Alltags. Die einen schreien ihren Unmut bei Demonstrationen lauthals heraus, andere beschimpfen sich gegenseitig in der U-Bahn - und selbst durch einige Familien geht ein Riss.

"Die Corona-Krise hat Spaltungstendenzen in der Gesellschaft verschärft", sagt Frank Decker, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Schwelende Konflikte seien noch sichtbarer geworden - und der Ton rauer. Kritiker der Corona-Beschränkungen dürften jedoch nicht ausgegrenzt werden, indem man sie beispielsweise als "Covidioten" bezeichnet. Vielmehr müssten die Debatten über den richtigen Umgang mit der Krise und ihren Folgen intensiv geführt werden - allerdings mit "mehr Zivilität". Demokratie brauche Streit, "denn er hat eine aufklärerische Wirkung", betont Decker.

Aufklären und zivilisiert streiten - darum geht es von dieser Woche an auch in der Werkstatt Demokratie. In dieser fünften Runde des Diskursprojekts der Süddeutschen Zeitung, das sie seit 2018 in Zusammenarbeit mit der Nemetschek-Stiftung umsetzt, soll über mehrere Tage hinweg Raum für intensive und konstruktive Debatten geschaffen werden. Vom 4. bis 6. Dezember ist unter anderem eine Veranstaltung mit Diskussionsworkshops an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Starnberger See geplant, mit der die SZ diesmal ebenfalls kooperiert.

Doch zunächst setzen wie gewohnt die Leserinnen und Leser das Thema. In der Vergangenheit wünschten sie sich unter anderem Debatten zur Klimakrise, Europas Zukunft und zum Thema Wohnen. Auf sz.de/werkstattdemokratie können Leserinnen und Leser noch bis zum kommenden Sonntagabend abstimmen, welche der drei zur Auswahl stehenden Fragen (siehe Kasten) die Redaktion recherchieren soll, und worüber sie diskutieren wollen. Das Ergebnis veröffentlicht die SZ Anfang kommender Woche. Dieses Votum ist dann wieder Arbeitsauftrag: Redakteurinnen und Redakteure starten unmittelbar danach mit der Recherche, um das gewählte Themas aufzuarbeiten. Die Beiträge wird die SZ vom 30. November an publizieren.

‹ › Die Pandemie hat ein Schlaglicht auf seit Jahren verschleppte Probleme geworfen: Viele Schulen in Deutschland sind schlecht ausgestattet, Digitalisierung ist dort oft immer noch Neuland. Die Verbreitung von Verschwörungsmythen führt vor Augen, wie wichtig ein souveräner Umgang mit der Informationsflut ist, welche Rolle Medienkompetenz spielt - und wie krisenfest Bildung sein muss. Wie also wappnen wir uns gegen informationelle Überforderung und gegen das Gefühl der Orientierungslosigkeit? Was müssen wir von klein auf, aber auch im Erwachsenenalter wissen, mitnehmen, lernen? Was bedeutet lebenslanges Lernen in Zeiten des Umbruchs? Sabrina Ebitsch Bild: dpa-tmn

‹ › Gerade im Bereich Verkehr hat die Corona-Krise einiges weiter befeuert, was durch Klimaschutzbestrebungen bereits in Bewegung war. Viele meiden die U-Bahn oder den Bus und steigen um aufs Rad. Es werden - vielleicht das prominenteste Beispiel - wie in der Berliner Friedrichstraße Pop-up-Radwege eingerichtet und der Platz dafür dem motorisierten Verkehr ebenso entzogen wie Parkplätze, die zugunsten von Freischankflächen vor Restaurants entfallen. Wem also gehört die Straße? Und wie wollen sich die Menschen dort bewegen? Welche Rolle spielt der öffentliche Verkehr - und das Auto, mit welchem Antrieb auch immer? Welche Ideen sind zukunftsträchtig? Sabrina Ebitsch Bild: dpa

‹ › 2021 wird ein spezielles Jahr, nicht nur wegen des sorgenvollen Blicks auf die weitere Dynamik der Pandemie: Die Deutschen wählen im Herbst einen neuen Bundestag; außerdem stehen in mehreren Ländern Landtags- und Kommunalwahlen an. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise und dem Dilemma von Gesundheitsschutz versus Grundrechtsschutz stellt sich die Frage neu, wie die Bürgerinnen und Bürger regiert werden wollen, was sie unter guter Regierungsarbeit verstehen. Braucht es auch nach der Krise einen Staat, der stärker reguliert? Oder sind nach den Erfahrungen der vergangenen Monate weniger staatliche Eingriffe und mehr Eigenverantwortung gefragt? Sabrina Ebitsch Bild: dpa Wird geladen ...

Diese Inhalte sollen unter anderem die Basis bilden für mehrere Online-Diskussionen und - sofern es die Corona-Situation zulässt - auch für die geplanten Debatten an der Tutzinger Akademie. Ziel ist es, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenen Sichtweisen drei Tage lang in einen Austausch zu bringen - um gemeinsam Lösungsideen zu entwickeln. Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag wird es Gespräche mit Autorinnen und Autoren der SZ, Diskussionsworkshops, Videoschalten mit Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politikern geben. Eine Anmeldung für diese "Werkstatt Demokratie spezial" ist vom 5. Oktober an möglich unter sz.de/werkstatt_anmeldung. Dort finden sich dann auch weitere Informationen zur Veranstaltung.

Bürger mehr beteiligen - Politologe Decker hält das auch mit Blick auf die politischen Entscheidungen in der Corona-Krise für sinnvoll. Auf diese Weise ließe sich beispielsweise die Akzeptanz für Maßnahmen erhöhen, die als Eingriff in Freiheitsrechte empfunden werden. Essenziell bleibe der zivilisierte Streit über den richtigen Weg - "damit sich am Ende eine vernünftige Position durchsetzt".