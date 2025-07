Elternvertreter haben die hohe Zahl an schulfreien Tagen kritisiert. „Die Ferienzeit stellt für viele Familien eine organisatorische und finanzielle Herausforderung dar“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, Aline Sommer-Noack, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sechs Wochen Sommerferien bei durchschnittlich 30 Urlaubstagen pro Jahr ließen sich kaum überbrücken, „besonders für Alleinerziehende oder Eltern ohne familiäres Netzwerk“, so Sommer-Noack. Der Bundesschülerrat sprach sich für bessere Ferienbetreuung aus. So sollten Schulen Kooperationen mit Jugendzentren oder Sportvereinen eingehen.