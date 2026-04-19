Der Gesetzentwurf zur Reform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sorgt weiter für Debatten. Kassen und Verbraucherschützer warnten am Sonntag vor einer Verwässerung.

„Es ist nicht nachvollziehbar, wie jetzt die verschiedenen Verbände der Ärzteschaft, der Krankenhäuser und der Pharmaindustrie Horrorszenarien an die Wand malen und sogar den Patientinnen und Patienten mit einer schlechteren Versorgung drohen, um ihren eigenen Reformbeitrag möglichst zu minimieren“, sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen, der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Vorständin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (vzbv), Ramona Pop, ergänzte: „Wir sehen, dass für Arzneimittel, für die ärztliche Versorgung in Praxen und in Kliniken zu viel Geld ausgegeben wird.“