Auch der ehemalige Außenminister Joschka Fischer hat sich für eine Rückkehr der Wehrpflicht ausgesprochen. „Der Personalbestand der Bundeswehr ist verdammt niedrig“, sagte der Grünen-Politiker dem Nachrichtenmagazin Spiegel. „Ich bin der Meinung, dass wir wieder eine Wehrpflicht brauchen.“ Die Wehrpflicht war im Jahr 2011 ausgesetzt worden, was praktisch einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Union und SPD wollen angesichts der durch die russische Invasion in der Ukraine veränderten Sicherheitslage ein neues und zunächst auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodell einführen. Nach Ansicht von Fischer reicht das nicht aus: „Wenn wir abschreckungsfähig werden wollen, wird das ohne eine Wehrpflicht nicht gehen.“ Dass er in seiner Amtszeit von 1998 bis 2005 gegen die Wehrpflicht gewesen sei, sei „eindeutig“ ein Fehler gewesen. In der vergangenen Woche hatten die Nato-Verteidigungsminister das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutet dies bis zu 60 000 zusätzliche Soldaten.