Immer mehr Politiker fordern eine härtere Gangart gegen die AfD. Doch es gibt auch warnende Stimmen: Abgeordnete von Linken und FDP mahnen: So lasse sich das Problem nicht lösen.

Von Markus Balser, Berlin

Die Störaktionen im Bundestag durch Gäste von AfD-Abgeordneten haben die Debatte über ein mögliches Verbot der Partei und eine umfangreichere Beobachtung durch den Verfassungsschutz neu entfacht. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), deutete am Wochenende eine härtere Gangart der Behörden an. "Es wird immer offensichtlicher, wie sehr die AfD als parlamentarischer Arm der Rechtsextremisten fungiert und versucht, die parlamentarische Demokratie von innen auszuhöhlen. Die gesamte Partei entwickelt sich in eine rechtsextremistische Richtung", sagte Maier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auch im Bundestag schlagen die Provokationen weiter hohe Wellen. SPD-Chefin Saskia Esken sprach sich dafür aus, die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz auszuweiten und auch ihre Vernetzung mit nationalen und internationalen Akteuren der rechtsextremistischen Szene unter die Lupe zu nehmen. Dagegen warnten FDP und Linke vor einer vorschnellen Debatte um ein Verbotsverfahren. "Die Forderung nach einem AfD-Verbot mag schnellen Applaus bringen, ist aber in der Sache unlauter", warnte der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser. "Die Rechtsextremen im Parlament zu stellen, ist unsere Aufgabe - sie auf dem Radar zu behalten, die des Verfassungsschutzes", sagte er. Auch Linken-Chef Bernd Riexinger mahnte, ein AfD-Verbot löse das Problem mit dem Rechtsextremismus in Deutschland nicht.

Über AfD-Abgeordnete waren am Mittwoch bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz rechte Aktivisten ins Reichstagsgebäude gelangt. Dort setzten sie Gesetzesbefürworter unter Druck, belästigten, filmten und schüchterten Politiker ein. Die AfD fürchtet eine Hochstufung durch den Verfassungsschutz. Sie könnte als ganze Partei vom Inlandsgeheimdienst als Beobachtungsfall geführt werden. Das könnte Beamte aus der Partei treiben - sie gelten als wichtiges Standbein der AfD.

Thüringens Innenminister Maier machte klar, dass er ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht nur für ein "allerletztes Mittel" halte. Es sei aber auch "nicht mehr auszuschließen, wenn die Partei sich weiter radikalisiert", sagte er.

Thüringens AfD wählt Björn Höcke erneut zum Landeschef - mit 83 Prozent Zustimmung

Die AfD-Spitze wies dies barsch zurück. "Die größte Oppositionspartei im Bundestag verbieten? Unfassbar!", sagte Fraktionschefin Alice Weidel. Auch Bundesvorstand Beatrix von Storch wies Vorwürfe gegen die AfD zurück. Sie habe den verantwortlichen Kollegen eine "deutliche Missbilligung" ausgesprochen. Wenn der Verfassungsschutz drohe, die AfD zu beobachten, sei das absurd.

Der Thüringer Landesverband lieferte Kritikern der AfD am Wochenende allerdings neue Nahrung. Auf einem Landesparteitag bestätigten die Delegierten den Vordenker des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften und inzwischen aufgelösten "Flügels", Björn Höcke, als Landeschef. Höcke wurde mit 83 Prozent für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz seit diesem Jahr als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus geführt.