Zum Hauptinhalt springen

ProstitutionWird der Kauf von Sex verboten?

Lesezeit: 2 Min.

Viele Politikerinnen fordern, dass in Rotlichtvierteln wie am Nürnberger Frauentor künftig strengere Gesetze gelten.
Viele Politikerinnen fordern, dass in Rotlichtvierteln wie am Nürnberger Frauentor künftig strengere Gesetze gelten. (Foto: Daniel Karmann/DPA)

Deutschland – der „Puff Europas“? Nicht nur in der Union, auch in der SPD wollen viele das liberale Prostitutionsrecht ändern. Bundesfamilienministerin Prien zögert noch, dem Gewerbe neue Regeln zu geben.

Von Valerie Höhne

Es ist das Ziel, das in dieser politischen Auseinandersetzung alle Akteure eint: ein besserer Schutz für Prostituierte. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat in der vergangenen Woche Deutschland als „Puff Europas“ bezeichnet und damit die Debatte über ein mögliches Verbot von Sexkauf erneut angestoßen. Es klingt nach Klöckner: zugespitzt, vielleicht ein bisschen zu sehr.

Zur SZ-Startseite

MeinungPro und Contra
:Braucht Deutschland ein Sexkauf-Verbot?

SZ PlusVon Alex Rühle und Ann-Kathrin Eckardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite