Deutschland – der „Puff Europas“? Nicht nur in der Union, auch in der SPD wollen viele das liberale Prostitutionsrecht ändern. Bundesfamilienministerin Prien zögert noch, dem Gewerbe neue Regeln zu geben.

Es ist das Ziel, das in dieser politischen Auseinandersetzung alle Akteure eint: ein besserer Schutz für Prostituierte. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat in der vergangenen Woche Deutschland als „Puff Europas“ bezeichnet und damit die Debatte über ein mögliches Verbot von Sexkauf erneut angestoßen. Es klingt nach Klöckner: zugespitzt, vielleicht ein bisschen zu sehr.