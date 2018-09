14. September 2018, 18:56 Uhr Debatte Merkel: Koalition wird nicht platzen

Das sagte die Kanzlerin bei einem Besuch in Vilnius. Die SPD pocht weiter auf die Entlassung von Verfassungsschutz-Chef Hans- Georg Maaßen. Aus der Union erhält er Unterstützung.

Die große Koalition wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht wegen des Streits über die Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen platzen. Das sagte die Kanzlerin am Freitag am Rande eines Besuchs in Vilnius. Merkel (CDU), SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer hatten am Donnerstag zunächst vergeblich versucht, den Streit beizulegen. Die Parteichefs vertagten sich auf Dienstag. Seehofer ist als Bundesinnenminister auch Dienstherr Maaßens.

SPD-Politiker bekräftigten die Forderung nach einer Ablösung. "Für die SPD ist klar, dass Herr Maaßen gehen muss", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil auch nach dem Krisentreffen in Berlin. Dieser habe nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz, wo es zu Ausschreitungen rechter Gruppen gekommen war, "keine Aufklärung betrieben" und das Vertrauen in seine Person "nicht wiederhergestellt". Aus der Union erhält Maaßen derweil Unterstützung. "Er hat Kritik verdient, hat diese aber auch akzeptiert. Der Vorgang insgesamt bleibt zu wenig gewichtig, um seine Entlassung zu begründen", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg. CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisierte die Forderung der SPD nach Maaßens Entlassung im ZDF als "völlig unverständlich". Die SPD versuche, mit dem Thema eine "Koalitionskrise herbeizureden", sagte Blume.

Um den Konflikt beizulegen, wäre neben einer Ablösung Maaßens auch dessen freiwilliger Rückzug denkbar. Dazu könnte er entweder von seinem Amt zurücktreten, was mit finanziellen Einbußen verbunden wäre. Maaßen, 55, ist der Besoldungsgruppe B9 zugeordnet, sein Grundgehalt liegt etwas über 11 000 Euro. Er behielte zwar seine bisher als Beamter erworbenen Pensionsansprüche, allerdings nach dem Altersgeldgesetz mit einem pauschalen Abschlag von 15 Prozent. Alternativ könnte er Seehofer um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bitten, was dieser wiederum dem Bundespräsidenten vorschlagen müsste. Dann erhielte Maaßen für drei Jahre 71,75 Prozent seines jetzigen Gehaltes und anschließend seine Pension, die aufgrund der reduzierten Zahl der Dienstjahre aber geringer ausfiele als bei Erreichen der Altersgrenze.