Dreieinhalb Wochen vor der Neuwahl des Bundestags debattieren die Abgeordneten über ein Verbot der AfD . Anlass ist ein fraktionsübergreifender Gruppenantrag, dem sich mehr als 120 Parlamentarier angeschlossen haben. Sie wollen erreichen, dass der Bundestag beim Bundesverfassungsgericht ein Parteienverbot beantragt. Kritiker halten das Vorhaben für überstürzt und wollen zunächst ein Gutachten in Auftrag geben, das eine mögliche Verfassungswidrigkeit der AfD prüft. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream oben in diesem Artikel.

Vorgesehen ist eine Debattenzeit von gut einer Stunde. Der unter anderem von Carmen Wegge (SPD), Marco Wanderwitz (CDU), Till Steffen (Grüne), Martina Renner (Linke) und Stefan Seidler (SSW) eingebrachte Antrag zielt darauf ab, dass der Bundestag die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD beschließt. Zuständig für das Verfahren und die Entscheidung über das Verbot wäre dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Ein zweiter von Grünen-Abgeordneten eingebrachter Antrag sieht vor, dass der Bundestag zunächst Gutachter die Erfolgsaussichten eines entsprechenden Verfahrens prüfen lässt und dann über die mögliche Einleitung entscheidet. Ob über die Anträge noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar entschieden wird, ist offen.

Die Anträge werden zu einer besonderen Zeit beraten. Am Mittwoch hatte der Bundestag einen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz vorgelegten Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik knapp mit Stimmen von CDU/CSU, AfD, FDP und Fraktionslosen beschlossen. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit. Am Freitag, gut drei Wochen vor der Bundestagswahl, stimmt das Parlament über einen Gesetzentwurf der Union ab, der konkrete Regelungen zur Eindämmung der Migration enthält. AfD, FDP und BSW signalisierten ihre Zustimmung.

Einer der Initiatoren des fraktionsübergreifenden Antrags zum AfD-Verbot, der ehemalige Ostbeauftragte Wanderwitz von der CDU, kritisierte die Abstimmung. „Ich bin nicht glücklich mit dem, was gestern passiert ist, um nicht zu sagen, sehr unglücklich“, sagte Wanderwitz RTL/ntv. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk verteidigte er die Debatte über ein Verbot der AfD noch vor der Bundestagswahl im Februar. „Wenn uns das Verbotsverfahren nicht auf Sicht gelingt, dann können wir im Grunde die weiße Fahne hissen.“ Ihm falle „nicht sonderlich viel mehr ein, was man tun kann“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD mahnte zur Zurückhaltung. „Im Moment, vor einer Bundestagswahl, ist es wichtig, zu sagen, was will diese Partei eigentlich“, sagte sie. Bislang sei die AfD lediglich ein rechtsextremer Verdachtsfall – es gebe noch keine Einstufung als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz. Wanderwitz kritisierte, dass der Verfassungsschutz vor der vorgezogenen Bundestagswahl kein aktuelles Gutachten mit einer Einschätzung zu der Partei mehr vorlegen werde. „Wir halten die Rechtsauffassung, dass man so kurz vor einer Wahl nichts sagen darf, dezidiert für falsch“, betonte er.