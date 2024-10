Mitten am Tag wird am DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin ein Mann hinterrücks erschossen. 50 Jahre nach der Tat hat das Landgericht Berlin am Montag einen Ex-Stasi-Offizier wegen Mordes verurteilt. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren gegen den 80-Jährigen aus Leipzig. Aus Richtersicht gibt es keinen Zweifel daran, dass der damalige Oberleutnant am 29. März 1974 aus einem Hinterhalt heraus den 38-jährigen Polen Czeslaw Kukuczka im Auftrag des DDR-Geheimdiensts erschossen hat. „Es war nicht die Tat eines Einzelnen aus persönlichen Gründen, sondern von der Stasi geplant und gnadenlos ausgeführt“, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka bei der Urteilsbegründung. Die Verteidigerin des Angeklagten hatte einen Freispruch gefordert. Der 80-Jährige hatte zu den Vorwürfen geschwiegen.