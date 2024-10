DDR-Verbrechen:Wenn Papier einen Mörder überführt

Von Verena Mayer

Allen, die am Montag im Saal 142 des Berliner Landgerichts saßen, war klar, dass gerade etwas Historisches passiert. Da wurde ein Mann wegen eines Verbrechens verurteilt, das er vor 50 Jahren als Stasi-Offizier begangen hatte. Der heute 80-jährige Martin N. hatte am Grenzübergang Friedrichstraße, dem sogenannten Tränenpalast, einem Mann aufgelauert, der in den Westen ausreisen wollte. Als dieser an ihm vorbeiging, schoss er ihm von hinten in den Rücken.