Wie schön er ist, der verklärte Blick auf die eigene Vergangenheit. Und wie gefährlich. Es lässt sich heute so leicht über die ersten großen Protestdemos in der DDR reden. Vor 30 Jahren aber setzte, wer daran teilnahm, sein Leben aufs Spiel. Man muss daran erinnern, weil nur so klar wird, wie übermächtig der Drang nach Freiheit damals war. Am 9. Oktober wagten sich so viele Menschen wie niemals zuvor in der DDR auf die Straße, um für eine andere Politik zu demonstrieren. Und gegen die Willkür des Staates. Umso erstaunlicher ist es, dass ausgerechnet zum Jahrestag der ersten Massendemonstration erneut darüber gestritten wird, ob die DDR ein Unrechtsstaat war - oder nicht. Wie bitte?

Die Frage führt direkt zu den Hunderttausenden die damals alles riskiert haben. Ihnen drohte nicht nur Gefahr von prügelnden oder sogar schussbereiten Polizisten und Volksarmisten. Sondern auch, wegen angeblichen Rowdytums, staatsfeindlicher Hetze oder der Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit verhaftet und für lange Zeit verurteilt zu werden. Straftatbestände dienten in der DDR als Freibriefe für willkürliche Festnahmen. Es gibt nichts daran zu zweifeln, dass genau diese Umstände den Begriff Unrechtsstaat rechtfertigen.

Keine nachträgliche Veränderung des Begriffs "Unrechtsstaat"

Und damit nicht genug. Die DDR, genauer gesagt die Spitze der SED, hatte sich staatliche Strukturen geschaffen, die Willkür und Rechtlosigkeit gezielt ermöglicht und gefördert haben, man wollte ja die Diktatur aufrecht erhalten, die Menschen notfalls zu ihrem sozialistischen Glück zwingen. Sie haben dafür Bürger entweder gelockt oder schlicht erpresst, andere Menschen zu überwachen und anzuschwärzen. Nur so konnte es überhaupt der Stasi gelingen, die gesamte Gesellschaft zu durchdringen.

Es ist gefährlich, wenn sich Politiker jetzt daranmachen, diese Definition des Begriffs Unrechtsstaat, der auf die DDR damals zutraf, an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, werfen sich mit heroischer Geste vor ihre ostdeutschen Landsleute und lehnen den Begriff Unrechtsstaat für die DDR ab. Man kann darüber nur stauen. Glauben sie wirklich, dass sie mit dieser absurden Beschützergeste ihren Bürgern im Osten weiterhelfen, ja, neue Wähler gewinnen?

Der Widerstand wird beschmutzt

Es ist falsch, so zu tun, als müsste man die Bürger im Osten beschützen. Es ist höchste Zeit, dass sich die Ostdeutschen offen mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Im Westen haben sich die Generationen der Nachkriegskinder mit der Schuld ihrer Eltern befasst und dagegen rebelliert. Im Osten hat das nie stattgefunden, obwohl es dringend nötig ist, weil das alte Dogma unwidersprochen weiterlebt. Im Staatsbürgerkundeunterricht lernte man, wissenschaftlich herzuleiten, dass man ohnehin auf der Seite der Sieger war. Zweifel gab es nie.

Es liegt auch an diesem Versäumnis, dass der AfD im Osten das Unfassbare gelungen ist, die friedliche Revolution teilweise für sich zu kapern. Wer nur gelernt hat, in radikalen Strukturen zu denken und leben, der schwenkt eher von ganz links nach ganz rechts als zur demokratischen Mitte. Man beschmutzt also nicht die Bürger im Osten, wenn man die DDR einen Unrechtsstaat nennt. Aber den ungeheuren Mut derjenigen, die den Unrechtsstaat zu Falle gebracht haben.