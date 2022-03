Roth erinnert an SED-Unrecht

Kulturstaatsministerin Claudia Roth warnt davor, die Aufarbeitung der SED-Diktatur zu den Akten zu legen. "Aufarbeitung ist eine Aufgabe für Generationen, sie ist nicht abgeschlossen", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Bundestag. Die Vergangenheit rage in Gegenwart und Zukunft. Anlass der Debatte war der 30. Jahrestag der Einsetzung der ersten Enquete-Kommission "zur Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland". Ziel war, das Unrecht zu DDR-Zeiten zu durchleuchten. Der Bericht folgte 1994.