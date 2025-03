Jan Heidtmann, Berlin

Die späte DDR erscheint vielen Menschen nicht nur ideologisch, sondern auch architektonisch ein fragwürdiges Konstrukt gewesen zu sein. Die spektakulären Bauten wie der Fernsehturm oder die Wohnhäuser entlang der Frankfurter Allee in Berlin standen zu diesem Zeitpunkt längst. Stattdessen wurden ab den 1970er-Jahren in Massen Fertigbauteile produziert. Zu Plattenbauten zusammengefügt prägen sie bis heute die Städte Ostdeutschlands. Doch gerade diese oberflächlich vielleicht etwas triste Epoche gerät zunehmend in den Blick von Denkmalschützern.