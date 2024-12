Was heute wichtig war.

Börsenrekord: Dax steigt erstmals über die Marke von 20 000 Punkten. Die Aussicht auf sinkende Zinsen und Rückenwind von den US-Börsen nach dem Wahlsieg von Trump geben dem deutschen Leitindex Auftrieb. Während die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt, jubeln die Anleger. Auch der Goldpreis und die Kryptowährung Bitcoin notieren nah an ihren Höchstständen. Zum Artikel (SZ Plus)