Von Thomas Fromm und Isabel Pfaff

Es gibt in diesem Dorf wohl keinen Ort, an dem sich Weltpolitik und frivoler Kommerz, die großen Fragen der Wirtschaft und die kleinen Banalitäten des Alltags so nahe kommen wie an der kilometerlangen, schmalen Hauptstraße, die quer durch Davos führt und die man hier "Promenade" nennt. Wer nach den Widersprüchen des jährlichen Weltwirtschaftsforums sucht, ist hier genau richtig.