Donald Trump war noch gar nicht in den Schweizer Bergen eingetroffen, da hatte er Europa schon erschüttert. Zunächst postete er im Internet eine vertrauliche Nachricht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Der hatte versucht, per Textnachricht auf dem Handy Trump und andere Staatschefs zu einem kurzfristigen Abendessen in Paris einzuladen, unter anderem um über Grönland zu sprechen. Schon die Veröffentlichung dieser Nachricht war ein diplomatischer Affront – aber die großen Provokationen sollten noch folgen.
Weltwirtschaftsforum in Davos„Cool and focused“
Beim Weltwirtschaftsforum geben die Europäer eine unerwartet deutliche Antwort auf Donald Trumps immer neue Grönland-Volten. Eindrücke aus Davos.
Von Alexander Mühlauer, Angelika Slavik und Judith Wittwer, Davos
