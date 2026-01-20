Zum Hauptinhalt springen

Die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum ist der Versuch einer europäischen Unabhängigkeitserklärung.
Die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum ist der Versuch einer europäischen Unabhängigkeitserklärung. (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

US-Präsident Trump provoziert in der Grönland-Frage mit immer neuen Volten. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos geben die Europäer eine unerwartet deutliche Antwort: Sie planen nicht mehr mit Amerika als Partner.

Von Alexander Mühlauer, Angelika Slavik, Judith Wittwer, Davos

Donald Trump war noch gar nicht in den Schweizer Bergen eingetroffen, da hatte er Europa schon erschüttert. Zunächst postete er im Internet eine vertrauliche Nachricht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Der hatte versucht, per Textnachricht auf dem Handy Trump und andere Staatschefs zu einem kurzfristigen Abendessen in Paris einzuladen, unter anderem um über Grönland zu sprechen. Schon die Veröffentlichung dieser Nachricht war ein diplomatischer Affront – aber die großen Provokationen sollten noch folgen.

