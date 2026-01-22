Es gibt im Leben eines Bundeskanzlers schlimmere Vormittage. Aus dem Fenster seiner Limousine sind die sonnenbeschienenen Gipfel der Schweizer Alpen zu sehen. Eben hat Friedrich Merz eine Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos gehalten, über die „neue Welt der Großmächte“ und vom „rauen Wind“, der da weht, gesprochen. Jetzt braust seine Kolonne in Richtung des Flughafens von Zürich. Zwei Stunden Fahrtzeit sind das. Zwei Stunden, in denen sich der Kanzler auf den Sondergipfel der EU am Abend in Brüssel vorbereiten kann. Zwei Stunden aber auch, in denen er erleichtert die neue Lage Revue passieren lassen kann.