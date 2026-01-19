Das schweizerische Bergdorf Davos ist für die Staats- und Regierungschefs Europas in diesem Jahr immer noch ein Ort der Hoffnung. Nur hat sich diese Hoffnung schlagartig verwandelt, und jetzt kommt noch eine gute Portion Verzweiflung dazu. Ob Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, sie alle hatten sich längst auf intensive Gespräche mit Donald Trump und der US-Delegation vorbereitet und hofften auf entscheidende Fortschritte bei den Friedensplänen für die Ukraine.