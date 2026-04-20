Wie er angesprochen werden möchte? „General ist in Ordnung“, sagt David Petraeus zu Beginn des Videogesprächs, das er von New York aus führt. Der 73-Jährige ehemalige US-Offizier war Oberkommandierender der Truppen in Irak und in Afghanistan. In beiden Konflikten und später auch als Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA hatte er mit Iran zu tun. Er ist für die Investmentfirma KKR tätig. Im Gespräch bewertet Petraeus den bisherigen Verlauf des US-Krieges gegen Iran und schaut auf die mögliche zweite Runde von Friedensgesprächen in Islamabad.