David Lisnard stand als Bürgermeister von Cannes bisher nur bei den Filmfestspielen im Rampenlicht. Jetzt kandidiert er als Präsident und zieht mit seinem staatskritischen Programm in den Umfragen gleich auf Platz drei.

David Lisnard hatte lange die Bekanntheit eines französischen Provinzbarons, geografisch eng bemessen. Einmal im Jahr gingen um ihn herum die Lichter an, er schwirrte darin im Smoking, sehr elegant, trainiert, gebräunter Teint. Dann war er wieder weg. Lisnard, 57 Jahre alt, ist seit 2014 Bürgermeister von Cannes. Die Stadt an der Côte d’Azur ist bekannt für ihr Filmfestival, für den Glamour an ihrer Croisette. Hollywood reist dafür an.