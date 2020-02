Aktivisten sind am Sonntag auf das Gelände des neuen Steinkohlekraftwerks Datteln 4 im Ruhrgebiet vorgedrungen und hielten Teile der Anlage bis zum Nachmittag besetzt. Laut Polizei in Recklinghausen gelangten die mehr als 100 Aktivisten gewaltsam auf das Gelände und entrollten Transparente auf zwei Verladeanlagen. Aufgerufen zu dem Protest hatten die Aktionsbündnisse "Ende Gelände" und "DeCOALonize Europe". Die Polizei zog "starke Kräfte" zusammen, die Aktivisten zogen freiwillig ab. Das 1100-Megawatt-Kraftwerk soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission in diesem Sommer ans Netz gehen.