Überfällig und sinnvoll ist die Idee, doch die große Frage ist, ob sie ausreicht: Die EU-Kommission will einen Binnenmarkt für Daten schaffen. Genau wie bei Waren sollen Landesgrenzen in Europa keine Hürden mehr darstellen für das Sammeln und Auswerten von Daten. Informationen sind ein wertvoller Rohstoff, wer genug Daten hat und sie klug interpretiert, kann innovative Produkte entwickeln oder den Service von Behörden verbessern. Doch momentan erschweren unterschiedliche nationale Gesetze und Standards das Geschäft.

Bislang sind Webkonzerne aus den USA und China führend beim Sammeln und Versilbern von Informationen. Die neue EU-Datenstrategie soll hiesigen Firmen bei der Aufholjagd helfen. Dafür ist es wichtig, Europa in einen einheitlichen, riesigen Datenpool zu verwandeln.

Trotzdem wird die Kommission viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn neben neuen Regeln ist reichlich Geld nötig: Nationale Regierungen müssen in schnelle Datennetze auch für dünn besiedelte Regionen investieren, in bessere Computertechnik der Behörden, in Grundlagenforschung sowie in Hochschulen, damit Unternehmen genug gut qualifizierte Absolventen finden. Die Aufholjagd wird zum Marathon - und hat nur dann eine Chance, wenn ganz Europa die Dringlichkeit erkennt.