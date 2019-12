Schwerin (dpa/mv) - Aus Protest gegen die Personalausstattung seiner Behörde ist der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller nach 37 Jahren aus der SPD ausgetreten. Er habe dies am Tag nach der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2020/2021 getan, erklärte Müller am Freitag in Schwerin.

Der Datenschutzbeauftragte hatte nach eigenen Angaben zu den 21 vorhandenen Stellen 13 weitere beantragt, aber keine bekommen. Seine Behörde habe durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung mehr als 50 neue Aufgaben erhalten und vorhandene seien stark gewachsen. Doch anders als im Bund und in den anderen Bundesländern müsse in Mecklenburg-Vorpommern das stark gestiegene Arbeitsaufkommen mit einem unveränderten Personalbestand bewältigt werden. "Es gibt einen Punkt, an dem es einfach nicht mehr geht", sagte Müller. Datenschutzbeauftragter will er aber bleiben.