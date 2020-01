Leichtes Plus bei Anfragen an Landesinformationsbeauftragten

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Fragen oder Beschwerden an den rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für Informationsfreiheit ist im vergangenen Jahr nur noch leicht gestiegen. Insgesamt seien 190 Beratungsanfragen und Beschwerdeeingaben eingegangen, berichtete Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz. 2018 waren es 180 gewesen. Nach Inkrafttreten des Transparenzgesetzes 2016 konsolidiere sich die Zahl auf einem gewissen Niveau. Ungefähr die Hälfte der Vorgänge komme von Bürgern, die Informationen nicht von Behörden bekämen. Bei der anderen Hälfte fragten Behörden, wie sie mit Anfragen umzugehen hätten. Hauptansprechpartner für Anfragen seien Kommunen.