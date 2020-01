Mainz (dpa/lrs) - Verweigerung einer Akteneinsicht trotz vorheriger Einladung oder ein Antrag auf Zugang zu den E-Mails eines Landrats: Das waren zwei der spannendsten Fälle, mit denen sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr befasst hat. Unter dem Motto "Best of Informationsfreiheit 2019" stellt Dieter Kugelmann heute in Mainz noch andere Anfragen an Behörden vor.

2018 waren beim Landesbeauftragten rund 180 Anfragen zur Informationsfreiheit eingegangen, 40 mehr als 2017. Dazu gehörten auch welche zu Abituraufgaben, zur Zahl der Hundesteuerzahler, zu Terminen eines Behördenleiters - und dazu, wie viele Ufos bereits gelandet sind. Manche Anfragen sind ganz allgemein - wie "alles über Sozialverwaltung". Bürger müssen ihre Begehr nach Informationen nicht begründen, auch der Wohnort ist unerheblich.