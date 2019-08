Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der in Niedersachsen gemeldeten Verstöße gegen den Datenschutz scheint im Vergleich zum Vorjahr rückläufig zu sein. 356 Verstöße wurden bei der Landesbeauftragten für Datenschutz in den ersten sechs Monaten gemeldet, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Im gesamten Vorjahr waren insgesamt mehr als 1000 Beschwerden eingereicht worden, wie aus dem Tätigkeitsbericht der Behörde hervorgeht. Hochgerechnet zeichnet sich also ein spürbarer Rückgang ab. In den Jahren davor waren die Beschwerden nicht gesondert erfasst worden.