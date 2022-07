Die irische Datenschutzbehörde DPC will Meta verbieten, Nutzerdaten aus Europa in die USA zu schicken.

Sind die Daten europäischer Facebook- und Instagram-Nutzer in den USA sicher? Darüber gibt es seit Jahren Streit. Nun will die irische Datenschutzbehörde durchgreifen - ausgerechnet.

Von Christoph Koopmann, München

Zunächst die Schlagzeile, mit der das stets gut informierte Portal Politico jüngst Internetnutzer aufgeschreckt hat: "Europa droht Facebook-Blackout". Zugegeben, die Zeile "Wie wenig Rücksicht große Internet-Plattformbetreiber auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nehmen" wäre nicht ganz so griffig gewesen. Doch genau darum geht es, und ein näherer Blick auf dieses Thema lohnt sich gerade, denn es gibt wieder Streit: Sind die Daten europäischer Nutzer bei den US-Konzernen sicher? Die Auseinandersetzung, die darum geführt wird, könnte tatsächlich darin münden, dass Facebook und Instagram in Europa offline gehen.

Das hängt mit den Plänen der irischen Datenschutzbehörde (Data Protection Commission, DPC) zusammen. Irland spielt hier eine wichtige Rolle in der EU, weil dort Tech-Konzerne wie die Facebook- und Instagram-Mutter Meta ihre Europa-Dependencen angesiedelt haben (böse Zungen sagen: aus steuerlichen Gründen). Die Iren wollen Meta nun verbieten, Nutzerdaten aus Europa in die USA zu schicken.

Ihren Entscheidungsentwurf hat die DPC Anfang des Monats den anderen europäischen Datenschutzbehörden übermittelt. Diese haben nur noch bis Ende Juli Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Meta wiederum hat schon angedroht, im Fall einer endgültigen Entscheidung zu seinen Ungunsten seine sehr beliebten Dienste Instagram und Facebook in Europa abzuschalten.

Bisher hat Irland sich wenig um die Regulierung der Tech-Konzerne gekümmert

Das Grundproblem: Unter welchen Bedingungen und Schutzstandards Nutzerdaten aus der EU in die USA geschickt werden dürfen, ist seit Jahren Gegenstand eines großen Hin-und-Her. 2015 klagte der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems erfolgreich gegen das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen, das den Datenverkehr zuvor geregelt hatte (oder eben aus seiner Sicht: nicht wirklich geregelt).

Die EU einigte sich mit den USA auf eine neue Vereinbarung, doch auch dieses "Privacy Shield" kippte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2020 auf erneute Klage von Schrems hin, unter anderem, weil EU-Bürger ihre Rechte in den USA weit schlechter einklagen konnten als US-Bürger.

Seit diesem "Schrems-II-Urteil" ist die Frage des Datentransfers wieder offen. Für den Übergang dürfen sich Plattformen wie Facebook damit behelfen, seine europäischen Nutzer sogenannten Standardvertragsklauseln zustimmen zu lassen, womit jeder Einzelne den Transfer seiner Daten erlaubt. Die irische Datenschutzbehörde will nun verfügen, dass Facebook auch diese Klauseln nicht mehr nutzen darf - weil, wie gesagt: Datenschutzniveau in den USA ungenügend.

Dass ausgerechnet die Iren nun vorangehen, mag manchen verwundern. Bisher war die dortige Behörde nämlich nicht gerade dafür bekannt, besonders forsch für die Regulierung der Tech-Konzerne einzutreten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber beschuldigte seine irischen Kollegen vergangenes Jahr sogar, wichtige Verfahren zu verschleppen. Max Schrems wiederum sagte nun Netzpolitik.org: "Wir gehen davon aus, dass hier auch etwas Show dabei ist." Und, dass es sich ziehen wird. Denn die anderen Datenschutzbehörden in der EU können Änderungswünsche am Entwurf aus Irland einbringen oder gänzlich widersprechen.

Die Erfahrung zeigt, dass es Monate dauern kann, bis die irische DPC die Anmerkungen der anderen in ihre Papiere eingearbeitet hat. Und selbst wenn dann mal eine Entscheidung steht, kann Meta immer noch in Irland klagen, was eine endgültige Entscheidung über das Schicksal von Instagram und Facebook in Europa um weitere Monate verzögern würde.

Davon geht auch Schrems aus. "Das einfachste wäre doch, die DPC würde eine Geldstrafe verhängen. Der EuGH hat doch geurteilt, dass die Datentransfers der vergangenen Jahre illegal waren", zitiert ihn die NGO None Of Your Business (Noyb), bei der er Ehrenvorsitzender ist.

Jetzt bekommt sogar die EU-Kommission selbst Ärger in Sachen Datenschutz

Behörden in anderen Ländern sind kompromissloser: Die Datenschutzstellen in Frankreich, Italien und Österreich haben zuletzt den Google-Dienst Analytics verbannt. Damit können Websitebetreiber Profile ihrer Nutzer erstellen und sie für Werbezwecke nutzen - auch diese Daten landen bisher in den USA, was die drei Behörden für illegal befanden.

Und die dänische Datenschutzstelle hat vergangene Woche festgestellt, dass es "nicht den Anforderungen" der Datenschutzgrundverordnung entspricht, wenn Schulen Google-Dienste wie Gmail oder Docs sowie Google Laptops verwenden, weil die Daten in die USA fließen.

Jetzt bekommt kurioserweise sogar die EU-Kommission selbst Ärger in Sachen Datenschutz: Die NGO Europäische Gesellschaft für Datenschutz teilte am Dienstag mit, sie unterstütze die Klage eines Users aus Deutschland. Demnach nutzt die Kommission für die Website zu einer "Konferenz zur Zukunft Europas" den US-Dienst Amazon Web Services - der offenbar Nutzerdaten aus der EU in ein "unsicheres Drittland" schickt.

Bis es wieder eine grundlegende Regelung zwischen EU und den USA gibt, könnte es noch etwas dauern. Im Frühjahr verkündeten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden zwar, dass sie sich geeinigt hätten, bald ein neues Abkommen vorzulegen. Ein entsprechendes Dekret will die US-Regierung nach Informationen von Politico in den nächsten Wochen ausgearbeitet haben.

Wenn das Dekret erst mal da ist, dürfte die EU-Kommission allerdings noch mal ein gutes halbes Jahr brauchen, um zu klären, ob das alles jetzt aber wirklich konform ist mit europäischen Datenschutzregeln. Vor 2023 wird es also nichts. Und Max Schrems hat schon angekündigt: Wenn auch das nächste Abkommen so unzureichend werde wie die beiden früheren, werde er wieder klagen.