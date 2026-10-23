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Baden-WürttembergDatenschützer protestieren gegen drastische Einschnitte

Lesezeit: 3 Min.

Überwachungskameras sind billig und überall – das bedeutet viel Arbeit für Datenschützer.
Überwachungskameras sind billig und überall – das bedeutet viel Arbeit für Datenschützer.
Bernd Weißbrod/dpa

Immer mehr Bürger wenden sich an die Datenschutzaufsicht, trotzdem soll sie in Baden-Württemberg erheblich schrumpfen. Wie passt das zusammen?

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Elisabeth Braun-Jäger kann sich noch gut an die Beschwerde einer Mitarbeiterin eines Cafés erinnern: Die Chefin der Frau hatte in einer Sprachnachricht durchblicken lassen, dass sie mithilfe einer Videokamera nicht nur sah, was ihre Angestellte tat, sondern auch hörte, was sie sagte. Die Frau wandte sich deshalb an die Datenschutzbehörde in Stuttgart.

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