Immer mehr Bürger wenden sich an die Datenschutzaufsicht, trotzdem soll sie in Baden-Württemberg erheblich schrumpfen. Wie passt das zusammen?

Elisabeth Braun-Jäger kann sich noch gut an die Beschwerde einer Mitarbeiterin eines Cafés erinnern: Die Chefin der Frau hatte in einer Sprachnachricht durchblicken lassen, dass sie mithilfe einer Videokamera nicht nur sah, was ihre Angestellte tat, sondern auch hörte, was sie sagte. Die Frau wandte sich deshalb an die Datenschutzbehörde in Stuttgart.