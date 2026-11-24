Ich habe letztens Tierfutter gekauft. 37 Euro wollte ein Online-Shop dafür von meiner Kreditkarte abbuchen, meldete meine Bank-App. Das Problem: Ich habe keine Haustiere. Ich habe also auch keine Tiernahrung gekauft. Irgendwer hatte meine Daten gestohlen, um damit einkaufen zu gehen. Die Welt ist manchmal ein dunkler Ort. Hacker erbeuten ständig E-Mail-Adressen und Passwörter und veröffentlichen sie online. Wir Betroffene merken es erst, wenn es zu spät ist. Oder gar nicht. Wurden Ihre Daten gestohlen? Das können Sie jetzt mit der Süddeutschen Zeitung herausfinden. Meine Kollegen haben eine Webseite gebaut, auf der Sie einfach testen können, ob Kriminelle Ihre E-Mail-Adressen online geleakt haben. Hier können Sie das überprüfen . Ich konnte die Abbuchung für das Tierfutter noch stoppen. Auch Sie sind nicht hilflos, wenn Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort online auftauchen. Der beste Zeitpunkt, sich online gegen Hacks zu schützen, ist jetzt. Unser IT-Experte Helmut Martin-Jung hat eine Checkliste aufgeschrieben, wie Sie am besten vorgehen. So schützen Sie sich – in zehn Schritten . Andreas Scheuer ist zurück im politischen Berlin. Nicht als Verkehrsminister, keine Angst, sondern als Angeklagter. Um die Maut geht es trotzdem – und um die Frage, ob Scheuer gelogen hat. Dass Politiker mal nicht ganz die Wahrheit sagen, kommt uns Hauptstadtjournalisten öfter unter. Im Bundestag wird noch mehr geblufft als in der Schlange vorm Berghain. Selten müssen Politiker aber deswegen vor Gericht. Daher lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Meine Kollegin Constanze von Bullion hat das getan. Sie war oft im Gericht und hat sich die Aussagen von Scheuer und den Belastungszeugen angehört. Und sie ist nach Passau gefahren, um dort CSU-Mitglieder zu fragen, was sie über Scheuer denken. Hier finden Sie den lesenswerten Artikel . Und wenn Sie nach Hackerangriffen und dem Mautdebakel jetzt etwas Aufmunterung brauchen, lesen Sie dieses Interview meiner Kollegin Christiane Lutz . Sie hat einen Historiker gefragt, wie es im alten Rom gerochen hat. Seine Antwort: „Wir würden sofort Würgereiz bekommen." Nun ist es also geschichtswissenschaftlich bewiesen: Früher war nicht alles besser.

Was heute wichtig ist

Trump über Wiedereinsetzung von Huang: „Ich habe den Deal abgeschlossen“. Der US-Präsident erachtet es als sein Verdienst, dass Jensen Huang trotz der Spionageaffäre wieder CEO von Nvidia ist. Abgeordnete beider Parteien kritisieren ihn dafür. Ein Republikaner sagt: „Das muss ein Witz sein!“ Zum Artikel

EXKLUSIV: Bundestagsgutachten sieht Bedenken bei „Kamikazedrohnen“. Die Bundeswehr bestellt KI-gestützte Drohnen, die ihre Ziele auch unabhängig von menschlicher Kontrolle angreifen können. Das wirft völkerrechtliche Zweifel auf. Zum Artikel

EXKLUSIV: Studie - Autofahrer spüren Entlastung kaum. Die hohen Preise für Benzin und Diesel dämpfen den Konsum und damit die Konjunktur in Deutschland. Der Tankrabatt hilft ein wenig, besser wäre aus Sicht von Ökonomen aber ein anderes Instrument. Zum Artikel

Parteikollege über Scheuer: „An Selbstbewusstsein hat’s ihm nie gemangelt“. Während sich der Prozess gegen Andreas Scheuer in Berlin in den Feinheiten verliert, fragen sich Parteifreunde, was das Fiasko mit der Maut eigentlich mit der Politik als Ganzes angerichtet hat. Ein Spaziergang durch Passau, wo sie den „Ondi“ ganz gut kennen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Mobilfunkgesellschaft droht 2027 das Aus. Ohne neue Aufgaben sei eine Schließung der Mobilfunkgesellschaft (MIG) „unumgänglich“, heißt es aus dem Digitalministerium. Eine Projektliste, die SZ Dossier exklusiv vorliegt, zeigt: Alle 267 geförderten Vorhaben wurden mindestens einmal verlängert. Auch wichtig: Was der IT-Planungsrat zu Registermodernisierung und digitaler Brieftasche beschließen will. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Japan als Vorbild für deutsche Rohstoffpolitik. Die deutsche Industrie will 2027 ein Rohstoffhandelshaus gründen: Nach japanischem Vorbild soll ein gemeinsamer Einkauf kritische Lieferketten absichern. Die Politik verspricht Unterstützung, doch bei zentralen Forderungen werden die Unternehmer vertröstet – vor allem bei der Finanzierung. Zum Briefing