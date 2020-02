Das US-Justizministerium klagt vier Angehörige des chinesischen Militärs wegen Hacker-Delikten an. Das teilte am Montag Justizminister William Barr in Washington mit. Die Vorwürfe gegen Mitglieder der Volksbefreiungsarmee (PLA) bezögen sich auf den Einbruch in das Computersystem der Firma Equifax 2017. Der Finanzdienstleister ist auch eine der größten Auskunfteien der USA. Equifax zufolge hatten sich Hacker Daten wie Sozialversicherungsnummer, Adresse, Führerscheinnummer von fast 150 Millionen Personen beschafft. Barr sagte, es gehe um Diebstahl sensibler Daten und geistigen Eigentums in nie gesehenem Ausmaß. "Heute halten wir PLA-Hacker verantwortlich für ihre kriminellen Handlungen und erinnern die chinesische Regierung daran, dass wir über Möglichkeiten verfügen, dem Internet den Mantel der Anonymität wegzuziehen und die Hacker ausfindig zu machen, die diese Nation wiederholt gegen uns einsetzt", sagte der Justizminister.

© SZ vom 11.02.2020 / Bloomberg Feedback