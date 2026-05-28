Bildung, Mobilität, Internet: Wie es um die Infrastruktur in ihrer Gemeinde steht, erfahren Leser jetzt in einem SZ-Tool. Übrigens: Ist die Grundversorgung gut, sind die Menschen zufriedener – außer, sie schauen durch die Brille der AfD.

Das Krankenhaus schließt, das Schwimmbad auch, das Internet ist langsam, der nächste Kindergarten oder Bahnhof liegt weit entfernt: Solche Zustände nehmen Menschen als Mängel in der Daseinsvorsorge wahr, in der Grundversorgung der Bevölkerung durch Staat und Kommunen. Und das wiederum kann Einfluss darauf haben, wie sehr sie dem Staat und der Demokratie vertrauen.