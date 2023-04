(SZ) Mathias Döpfner hat um Entschuldigung gebeten. Das alleine ist eine Schlagzeile wert, folgt man jedenfalls der Nachrichtenlehre von "Mann beißt Hund", der zufolge das Ungewöhnliche und fast Ausgeschlossene berichtet sein will. Hund beißt Mann, das kommt jeden Tag und überall vor, auch wenn Hundehaltende die Auffassung vertreten, es gebe keinen Anlass, sich zu entschuldigen, denn daran sei grundsätzlich und stets der Mann schuld. Will man Mathias Döpfner Glauben schenken, und wer wollte das nicht, möchte er die in internen Nachrichten getroffene Aussage, "die Ossis sind alle Kommunisten oder Faschisten" nicht so verstanden wissen, dass die Ossis alle Kommunisten oder Faschisten sind. "Wörtlich genommen", schreibt der Springer-Boss nun in seiner öffentlichen Abbitte, sei das "natürlich Quatsch". Man mag einwenden, dass hier die Frage offenbleibt, ob die Ossis, nähme man es denn nicht so wörtlich, für Mathias Döpfner vielleicht doch alle Kommunisten und Faschisten seien, aber das wäre womöglich kleinlich. Knigge hätte ihn damit allerdings wohl nicht durchkommen lassen. So schrieb der Freiherr in seinem berühmten Buch "Über den Umgang mit Menschen" von 1788 nämlich: "Man zeige sich tolerant gegen kleine Schwachheiten und so bereit, vergangene Fehler zu verzeyhn und zu entschuldigen, in so fern nur keine Tücke dabey im Spiele gewesen." Dies zugrunde gelegt, rangiert Döpfners Bitte um Nachsicht im Ranking der fadenscheinigen Entschuldigungen nicht wirklich tief unten.