Warum es für einen Kanzler ein unhaltbarer Zustand ist, von seinen Bürgern für weniger vertrauenswürdig gehalten zu werden als deren Lieblingsfrischhaltefolie.

(SZ) In der Spitzenpolitik fallen Schein und Sein beinahe gewohnheitsmäßig auseinander. Man muss sich das so vorstellen wie das mit den Labubus. Für alle, die immer noch Glubschis sammeln: Labubus sind diese pelzigen Monsterkuscheltiere, die für kleine Beträge in China produziert und für verblüffend große Beträge in aller Welt an erwachsene Menschen verkauft werden, die dafür in langen Schlangen ausharren oder viermonatige Online-Lieferfristen hinnehmen. Wer dann eins der Grinsemonster an der Handtasche baumeln hat, darf sich auf dem Scheitelpunkt der Hipsterwelle wähnen (Schein), obwohl so ein Labubu natürlich auch nur ein sehr hässliches Horror-Monchichi ist, dem die Siebziger nicht gut bekommen sind (Sein).