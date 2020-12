Die von Protesten begleiteten Räumungen und Rodungen für den Weiterbau der A49 im Dannenröder Forst in Mittelhessen gehen in die Schlussphase. Von der knapp drei Kilometer langen Rodungsstrecke seien noch rund 300 Meter zu räumen, teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. "Dabei ist uns durchaus die Emotionalität der Situation bewusst, die sich damit für einige ergibt", hieß es weiter. Auch die Projektgesellschaft Deges bestätigte, dass die Fällarbeiten bereits weit fortgeschritten seien. "Nach aktueller Einschätzung erwarten wir, dass die Arbeiten vor Weihnachten abgeschlossen sein werden", so ein Sprecher. Vor diesem Hintergrund rief die Polizei dazu auf, keine überhöhten Risiken einzugehen. "Wir geben bis zum Schluss unser Bestmöglichstes, Gefahren im Dannenröder Forst zu minimieren und Personen, die sich auf Bäumen befinden, sicher zu Boden zu bringen", so die Beamten. Alleine am Mittwoch betraf dies bei bis zum Nachmittag rund 25 Menschen ().