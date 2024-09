Das Video soll Garweg in einer Bauwagensiedlung in Berlin aufgenommen haben, wo er sich offenbar jahrelang unter dem Decknamen „Martin“ vor den Fahndern versteckt hat. Da soll er sich um eine ältere Dame aus der Nachbarschaft gekümmert haben und, wie die Ermittler jetzt ebenfalls bekannt gaben, auch mal eine Fotografieschule besucht haben. Außerdem vermuten sie, „dass Burkhard Garweg zahlreiche Verhältnisse zu Frauen gehabt haben könnte“.

Durch Klettes Warnung gewann Staub wertvolle Zeit

Aber er soll eben auch immer wieder losgezogen sein, um mit seinen mutmaßlichen früheren RAF-Komplizen Daniela Klette und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte zu überfallen. 2016 zum Beispiel in Hildesheim. Auch von dort gibt es ein Video, das Garweg aufgenommen hat, die Fahnder haben jetzt Standbilder daraus veröffentlicht: Garwegs Gesicht, wie es sich im Fenster spiegelt.

Er und Ernst-Volker Staub sind nach wie vor nicht aufzufinden. Daniela Klette wurde Ende Februar nach mehr als 30 Jahren im Untergrund in ihrer Berliner Wohnung festgenommen. Sie sitzt mit gleich zwei Haftbefehlen in Untersuchungshaft, einer für drei RAF-Anschläge in den frühen 90ern, der andere für eine Reihe bewaffneter Raubüberfälle des Trios seit 1999, als es die RAF schon nicht mehr gab. Bei einem werfen die Ermittler ihr versuchten Mord vor, was Klette in einem persönlichen Statement, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, bestritten hat.

Seit Neuestem ist dieser zweite Haftbefehl um noch zwei Überfälle erweitert, Raubüberfall Nummer zwölf und dreizehn auf der Liste: einer 2014 in Elmshorn bei Hamburg, einer 2015 in Osnabrück. Schon vor Jahren hat das LKA vermutet, dass das untergetauchte RAF-Trio dahintersteckt, aber erst jetzt gibt es offenbar genügend konkrete Hinweise, die man wohl vor allem bei der Auswertung von Klettes Handy gefunden hat.

Es handelt sich um das Handy, mit dem Klette kurz nach ihrer Festnahme Garweg noch eine letzte SMS schrieb und ihn warnte, sinngemäß mit der Information: Sie haben mich. Danach soll sie die SIM-Karte in der Toilette ihrer Berliner Mietwohnung heruntergespült haben. Garweg gewann durch Klettes Warnung wertvolle Zeit, um zu fliehen. Das war vor etwa sieben Monaten. Seitdem haben die Ermittler zwar mehrmals öffentlichkeitswirksam Männer festgenommen – darunter waren aber nie die beiden gesuchten RAF-Terroristen.

Zuletzt löste Mitte August die Meldung, dass Menschen Staub oder Garweg in einem ICE zwischen Bonn und Berlin gesehen haben wollen, landesweite Aufregung aus. Spezialeinheiten nahmen den verdächtigen Mann am Bahnhof Spandau fest, er verbrachte eine Nacht in Gewahrsam. Am Morgen die Ernüchterung: Es war ein 51-jähriger Sozialarbeiter. Davor wollten Menschen Garweg schon in einem Regionalzug in NRW gesehen haben und Staub auf einem Passagierschiff in Berlin. Die Ermittler jedenfalls teilen jetzt mit: Sie vermuten zumindest Garweg immer noch in Deutschland.