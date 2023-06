Der im Alter von 92 Jahren gestorbene Ellsberg hatte Anfang der 70er-Jahre die sogenannten Pentagon-Papiere enthüllt und so die geheimen Vietnamkriegspläne der US-Regierung öffentlich gemacht. Ein Nachruf.

Von Willi Winkler

Daniel Ellsberg war ein Verräter. Er hat Regierungsgeheimnisse preisgegeben und damit die Wahrheit ans Licht gebracht; darauf standen nach Recht und Gesetz bis zu 115 Jahren Haft. Er hatte Angst vor dem Gefängnis, trotzdem riskierte er seine Freiheit und ging mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit. So wurde Ellsberg vor einem halben Jahrhundert in den USA zum Staatsfeind Nummer eins und zum berühmtesten Whistleblower der Welt, Vorbild für den Büroboten Christoph Meili, der auf den Bankenschweizer Umgang mit nachrichtenlosen Vermögen aufmerksam machte, für Julian Assange, der Wikileaks gründete, für Chelsea Manning und Edward Snowden, die die systematische und globale Überwachung anprangern konnten.