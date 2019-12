Was ist eine Gerichtsreporterin, ein Gerichtsreporter? Jemand, der täglich auf den harten Holzbänken der Gerichte sitzt und mitschreibt, was Staatsanwältinnen, Verteidiger, Angeklagte oder Richterinnen von sich geben? Ja, das auch. Aber Gerichtsreporter zeigen auch, wie menschlich oder unmenschlich der Staat mit denen umgeht, die er anklagt. Sie eröffnen den Blick in menschliche Abgründe auf der Anklage- und auf menschliche Hybris auf der Richterbank. Der berühmte Gerichtsreporter Sling erklärte 1929: "Eine Objektivität gibt es nicht. Weder in der Wissenschaft noch am Richtertisch." Prozesse sind ein Spiegelbild ihrer Zeit. Sie unterliegen den aktuellen Zwängen und Vorurteilen. Das zeigt sich besonders im Umgang mit den Angeklagten. Unter nationalsozialistischen Richtern wurden sie angeschrien, man nahm ihnen den Gürtel weg, sodass sie die Hose ständig hochziehen mussten. Man machte sie zum Gespött. In der Nachkriegszeit verurteilten deutsche Gerichte reihenweise Homosexuelle allein wegen ihrer sexuellen Orientierung. Später schickte man jugendliche Einbrecher für Jahre in Haft, während Wirtschaftsstraftäter in Nadelstreifen oft glimpflich davonkamen. Und Juristen, die bereits unter den Nazis Erfolg hatten, durften in der Bundesrepublik weiter Karriere machen.

Die Süddeutsche Zeitung wird künftig in den Feiertagsausgaben Reportagen über große Prozesse der vergangenen Jahrzehnte nachdrucken - als Beweis dafür, wie sich das Land verändert hat, die Justiz und auch der Journalismus. Denn gerade am Fall Vera Brühne, dem ersten in unserer Reihe, kann man erkennen, wie die Justiz mit Frauen umging, die sich nicht an die gängigen Rollenbilder hielten. Vera Brühne verdiente ihren Lebensunterhalt in der Nachkriegszeit als Geliebte reicher Männer. "Lebedame" wurde die Angeklagte genannt, ein gefährliches Wesen, das den angeblichen Mittäter "hörig" gemacht habe. Auch in der SZ stand, wie "kokett" und "schnippisch" sie war. In anderen Medien wurde von der "alternden Schönheit" gesprochen - quasi als weiterer Anklagepunkt.

Der Prozess gegen Brühne und ihren angeblichen Komplizen Hans Ferbach war das Justizspektakel der 1960er-Jahre. Die Angeklagte wurde zu einer Femme fatale stilisiert, die den Doppelmord an dem Pöckinger Arzt Otto Praun und seiner Lebensgefährtin Elfriede Kloo angestiftet haben sollte - weil sie als Erbin vorgesehen war. Am Montag, dem 14. Mai 1962, sagte die psychisch labile Tochter von Vera Brühne aus, die ihre Mutter zuvor belastet hatte. Die Richter verurteilten Brühne und Ferbach kurz darauf zu lebenslanger Haft. Auch der Bundesgerichtshof hielt das Urteil aufrecht, obwohl sich Zweifel am Tatzeitpunkt ergaben. Erst nach 18 Jahren wurde Vera Brühne begnadigt, von Franz Josef Strauß. Mit 91 Jahren ist sie gestorben.

Der Rechtsgelehrte Gustav Radbruch hat 1928 geschrieben, dem Strafrecht gegenüber sei nur eine Haltung möglich: abgründige Skepsis. Vieles hat sich seitdem geändert. Das mit der Skepsis aber ist geblieben.