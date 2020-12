Von Ulrike Heidenreich

Dimitri Todorov war 22 Jahre lang inhaftiert, bevor er vorzeitig entlassen wurde. Der gebürtige Grazer schrieb ein Buch über seine Zeit im Gefängnis: "22 Jahre Haft". In der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München dient es als Ausstellungsstück, schließlich hat der erste Bankräuber der Nachkriegszeit eine Widmung hineingeschrieben: "Leider habe ich es nicht geschafft, hier auszubrechen. Legal ging es besser." Todorov trat in den Jahren danach immer wieder mal öffentlich mit seiner Lebensgefährtin Jadina Jaguar auf. Er las aus seinem Buch vor, sie sang. Die Bankfiliale, die Todorov und Rammelmayer am 4. August 1971 um 15.55 Uhr überfielen, ist inzwischen geschlossen, die Adresse Prinzregentenstraße 70 bleibt mit der Erinnerung an die Geiselnahme von damals verbunden.