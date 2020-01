© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Mit großem Aufwand rückt der Autobauer Daimler bei der Technik-Messe CES das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. Der Vorstandschef präsentierte am Montagabend (Ortszeit) in Las Vegas ein futuristisches Konzeptfahrzeug.