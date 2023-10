Antisemitismus in Russland

Als die Maschine aus Israel gelandet war, stürmten Dutzende den Flughafen in Machatschkala. 60 Randalierer wurden nach offiziellen Angaben festgenommen.

Nach dem Angriff junger Muslime in Dagestan auf ein Flugzeug aus Tel Aviv reagieren Russlands Machthaber zurückhaltend. Wer Schuld hat an den antisemitischen Randalen? Die Ukraine und der Westen, heißt es hier.

Von Silke Bigalke, Moskau

Die wütende Menge drückt mit solcher Gewalt gegen die Eingangstüren, dass sie aus den Verankerungen brechen. Ungebremst stürzen die Männer ins Gebäude, ein Polizist springt noch schnell zur Seite. "Ihr werdet jemand umbringen", hört man einen Mann auf dem Video schreien. Die Aufnahmen vom Flughafen Machatschkala verbreiteten sich am Sonntagabend schnell über russische Telegram-Kanäle. Der Mob wollte zu einem Flugzeug aus Tel Aviv vordringen, angeblich waren israelische Flüchtlinge an Bord. "Allahu akbar" hört man die Menschen, meist jüngere Männer, auf den Videos rufen. In der Teilrepublik Dagestan lebt Russlands größte muslimische Gemeinde.