Normalerweise nimmt die Welt keine Notiz davon, was in Dagestan passiert. Zu abgelegen, zu unbedeutend, zu arm ist die frühere Sowjet- und seit 1991 russische Teilrepublik. Wer viele Nachrichten verfolgt, hat vielleicht noch gehört, dass Putins Regime zahlreiche Kämpfer für den Krieg in der Ukraine aus Dagestan rekrutiert hat, Männer, die kaum eine andere Perspektive haben als zur Armee zu gehen, was die Machthaber in Moskau sich zunutze machen.

Die meisten von uns jedoch müssen vermutlich erst Google Maps bemühen, um herauszufinden, wo Dagestan überhaupt liegt, im Norden des Kaukasus nämlich, im Süden an Georgien und Aserbaidschan grenzend, im Osten ans Kaspische Meer, knapp drei Millionen Einwohner, 50 000 Quadratkilometer Fläche, 20 Mal so groß wie das Saarland also, Hauptstadt: Machatschkala.

Nun aber interessiert sich der Nationale Sicherheitsrat der USA für Dagestan, die israelische Regierung beobachtet die Ereignisse in der Teilrepublik und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich eingeschaltet - und das alles, weil die Ereignisse, die sich am Sonntagabend in Dagestan zugetragen haben, in Zusammenhang mit dem anderen großen Krieg stehen, jenem, bei dem sich Israel und die islamistische Hamas bekämpfen.

Die Ereignisse in Dagestan

Kurz vor 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit kommen über die Nachrichtenagenturen Meldungen, dass ein aggressiver Mob von Hunderten Personen den Flughafen von Machatschkala gestürmt habe. Zahlreiche Menschen seien auf das Flugfeld gelaufen. Das Ziel der Menge, so heißt es jedenfalls in den Berichten: Jagd auf israelische Geflüchtete machen, die in einer Maschine saßen, die aus Tel Aviv gekommen war.

Videoaufnahmen von dem Vorfall zeigen, dass es vor allem junge Männer sind, die sich an den offensichtlich antisemitischen Ausschreitungen beteiligt haben. Sie schwenkten palästinensische Fahnen, zerstörten Glastüren und riefen "Allahu Akbar", Gott ist der Größe. Ein Teil der Randalierer zertrümmerte einen weißen Lastwagen, auf dem in russischer Sprache die Initialen eines Patrouillendienstes zu sehen sind.

Nach Angaben lokaler Behörden wurden 20 Menschen verletzt, bevor die Unruhen schließlich eingedämmt werden konnten. Die Flugzeugpassagiere seien in Sicherheit gebracht worden.

Die staatliche Flugaufsicht Rosawiazija sperrte das Gelände vorübergehend ab, leitete andere Flüge um und erklärte später, der Flughafen bleibe aus Sicherheitsgründen bis 6. November geschlossen. Später teilte das russische Innenministerium mit, dass 60 Personen festgenommen worden seien.

Weitere antisemitische Vorfälle

Der Sturm auf den Flughafen war nicht der einzige antijüdische Übergriff im Kaukasus am Wochenende. Am Samstag umringte eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der dagestanischen Stadt Chassawjurt, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Nach örtlichen Berichten drangen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab.

Eine ähnliche Straftat gab es auch in Naltschik in der ebenfalls im Kaukasus gelegenen Teilrepublik Kabardino-Balkarien. Dort wurden am Sonntag Reifen neben einem im Bau befindlichen jüdischen Kulturzentrum angezündet, wie die Nachrichtenagentur Ria meldete. Außerdem sei das Gebäude mit extremistischen Losungen beschmiert worden. In der Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien riefen Demonstranten dazu auf, die örtliche jüdische Bevölkerung auszusiedeln.

Hintergründe zur Situation auf dem Kaukasus

Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ergreifen die Muslime in den Kaukasusrepubliken nun offenbar Partei für ihre palästinensischen Glaubensbrüder. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv ausgerechnet im Nordkaukasus landen, nämlich auf den Flughäfen Machatschkala, Mineralnyje Wody und Sotschi.

Und so destabilisiert der Krieg in Nahost die Lage in der Region. Diese ist traditionell multiethnisch und durch die Koexistenz von Religionen gekennzeichnet. Es kam aber auch immer wieder zu nationalistisch aufgeladenen Konflikten - wie der jüngste Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach gezeigt hat.

Dagestan ist, ähnlich wie Aserbaidschan, überwiegend islamisch geprägt, mehr als 90 Prozent aller Einwohner sind muslimischen Glaubens. Allerdings gibt es sehr viele unterschiedliche Volksgruppen. In der Sowjetzeit lebten auch zahlreiche Menschen jüdischen Glaubens in dem Land, viele von ihnen wanderten jedoch in den neunziger Jahren im Zuge der damaligen Emigrationsbewegung nach Israel aus.

Reaktionen auf den Vorfall in Dagestan

International wurden die Vorfälle in Dagestan scharf verurteilt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, der selbst aus einer jüdischen Familie stammt, sieht die Ereignisse in Dagestan jedoch nicht als einen spontanen Ausbruch wütender Bürger. Er wirft der russischen Regierung vor, den Antisemitismus im Land gezielt zu schüren. "Dies ist kein isolierter Vorfall in Machatschkala, sondern Teil der in Russland weit verbreiteten Kultur des Hasses gegenüber anderen Nationen, die vom staatlichen Fernsehen, von Experten und Behörden propagiert wird", schrieb er auf der Plattform X.

Auch der Nationale Sicherheitsrat der USA verurteilte die Proteste. Die USA stünden "angesichts eines weltweiten Anstiegs des Antisemitismus an der Seite der gesamten jüdischen Gemeinschaft". Es gebe niemals eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus, schrieb Sprecherin Adrienne Watson ebenfalls auf X.

Die israelische Regierung teilte am Sonntagabend mit, man beobachte die Ereignisse in Dagestan genau und erwarte "von den russischen Justizbehörden, dass sie das Wohlergehen aller israelischen Bürger und Juden schützen, wo auch immer sie sich aufhalten".

Der Republikchef von Dagestan, Sergej Melikow, versuchte hingegen zu beschwichtigen. Er rief die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. "Wegen der Fakes, die von unseren Feinden verbreitet werden, waren einige noch ganz junge Leute drauf und dran, die Gesetze zu verletzen", schrieb er auf Telegram. Im Gespräch mit Journalisten, so berichteten es russische Medien, präzisierte er dann offenbar, was er zuvor mit den "Fakes der Feinde" gemeint hat. Und er stellte dann eine Verbindung zwischen den beiden großen Kriegen her, die derzeit die Weltöffentlichkeit beschäftigen. Urheber der Aktion auf dem Flughafen seien "diejenigen, die diese Ereignisse vom Territorium der Ukraine aus gesteuert haben".