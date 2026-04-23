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Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Die USA sind auf diesen Krieg nicht vorbereitet“

Der Konflikt um die Straße von Hormus treibt auch in US-Präsident Trumps Heimat die Benzinpreise in die Höhe. Selbst treue Anhänger sind unzufrieden.
Der Konflikt um die Straße von Hormus treibt auch in US-Präsident Trumps Heimat die Benzinpreise in die Höhe. Selbst treue Anhänger sind unzufrieden. Asghar Besharati; Cover: Timo Lenzen

Hat sich Donald Trump im Krieg mit Iran verschätzt? Und wie könnte er das als Erfolg verkaufen? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der neuen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ wird viel und weit telefoniert. Von Berlin nach North Carolina und von New York City bis ins All. Und auch thematisch bringen die beiden Moderatoren weite Strecken hinter sich.

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