SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Das war das Payback für 2018“

US-Präsident Donald Trump spricht fast eine Stunde lang bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.
US-Präsident Donald Trump spricht fast eine Stunde lang bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. (Foto: (Foto: dpa, Kay Nietfeld; Cover: Timo Lenzen))

Donald Trump holte bei der UN-Vollversammlung zu einem Rundumschlag aus, Bundeskanzler Merz blieb der Debatte hingegen gänzlich fern. Was bleibt von der Woche auf der Weltbühne? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der Sonderfolge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, pünktlich zum Ende der Vollversammlung der Vereinten Nationen über die wichtigsten Ereignisse.

