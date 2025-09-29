In der Sonderfolge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, pünktlich zum Ende der Vollversammlung der Vereinten Nationen über die wichtigsten Ereignisse.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Das war das Payback für 2018“
Donald Trump holte bei der UN-Vollversammlung zu einem Rundumschlag aus, Bundeskanzler Merz blieb der Debatte hingegen gänzlich fern. Was bleibt von der Woche auf der Weltbühne? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.
Von Boris Herrmann und Christian Zaschke
Lesen Sie mehr zum Thema