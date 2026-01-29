Die zweite Folge „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ im neuen Jahr muss wieder (fast) ohne Christian Zaschke auskommen. Die aktuellen Entwicklungen in den USA ordnet Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, zusammen mit Helen Krueger-Janson, Podcastredakteurin in München, ein.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Das war kein Gegenwind, das ist ein Sturm“
Was kann Donald Trump dazu bringen, seinen Kurs zu ändern? Und wie entscheidend ist dabei gutes Fernsehen? Die neue Folge des Podcasts zwischen München und New York.
