SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Das war kein Gegenwind, das ist ein Sturm“

Demonstranten in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota skandieren gegen die Einsätze der ICE-Behörde vor Ort. Kurz zuvor wurde Gregory Bovino als Chef der Grenzschutzbehörde abgesetzt.
Demonstranten in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota skandieren gegen die Einsätze der ICE-Behörde vor Ort. Kurz zuvor wurde Gregory Bovino als Chef der Grenzschutzbehörde abgesetzt. (Foto: Foto: Reuters, Shannon Stapleton; Cover: Timo Lenzen)

Was kann Donald Trump dazu bringen, seinen Kurs zu ändern? Und wie entscheidend ist dabei gutes Fernsehen? Die neue Folge des Podcasts zwischen München und New York.

Boris Herrmann und Helen Krueger-Janson

Die zweite Folge „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ im neuen Jahr muss wieder (fast) ohne Christian Zaschke auskommen. Die aktuellen Entwicklungen in den USA ordnet Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, zusammen mit Helen Krueger-Janson, Podcastredakteurin in München, ein.

