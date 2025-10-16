Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Der Hund und die Wurst, der Esel und die Karotte“

Trump-Fans fordern den Nobelpreis für den US-Präsidenten - so wie dieser Anhänger bei einer Demonstration in Tel Aviv.
Trump-Fans fordern den Nobelpreis für den US-Präsidenten - so wie dieser Anhänger bei einer Demonstration in Tel Aviv. (Foto: (Foto: Timo Lenzen / Emilio Morenatti))

Kein Friedensnobelpreis für Donald Trump - und trotzdem ist es wichtig, dass der US-Präsident weiterhin glaubt, er könne die Auszeichnung irgendwann bekommen. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über den Friedensnobelpreis als Ansporn für Donald Trump: Wieso will der US-Präsident die Auszeichnung unbedingt haben? Wieso sollte er sie nie bekommen? Und warum ist trotzdem wichtig, dass er denkt, er könne den Preis irgendwann einmal gewinnen?

