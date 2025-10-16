Kein Friedensnobelpreis für Donald Trump - und trotzdem ist es wichtig, dass der US-Präsident weiterhin glaubt, er könne die Auszeichnung irgendwann bekommen. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über den Friedensnobelpreis als Ansporn für Donald Trump: Wieso will der US-Präsident die Auszeichnung unbedingt haben? Wieso sollte er sie nie bekommen? Und warum ist trotzdem wichtig, dass er denkt, er könne den Preis irgendwann einmal gewinnen?